Pablo Galdames (Burgos CF): “Como jugadores tenemos la responsabilidad de ascender”

El futbolista ha reconocido, en rueda de prensa este lunes, que la decisión de sumarse fue rápida, en parte por el conocimiento previo que tenía del campeonato, que consiguió por su amigo Lucas Robertone.

"Conozco a Lucas Robertone y lo sigo desde que llegó a Almería”, ha explicado, antes de añadir que “cuando surgió la posibilidad" no tuvo "ninguna duda" y que para él es "un orgullo estar en una liga competitiva".

Galdames también ha recordado que el interés no es nuevo y que ya hubo acercamientos en el pasado "pero no se llegó a un acuerdo", y ha señalado que esta vez optó por cambiar de rumbo pese a tener opciones de continuidad en Argentina.

"Había posibilidad de seguir en el fútbol argentino pero decidí venir porque confío en el proyecto y las aspiraciones son grandes", ha subrayado.

En el plano futbolístico, el chileno se ha definido como un mediocentro "más constructor que destructor", y ha explicado que se siente cómodo jugando "con un mediocentro de recuperación al lado, de frente al campo y tratando de manejar la pelota".

Además, ha asegurado estar preparado para competir desde el primer momento tras "una buena temporada en Independiente" y que, a pesar del parón en diciembre, "el mercado de enero era importante".

Por esto mismo ha reconocido que se mantuvo entrenando incluso en vacaciones, y ha concluido que "la liga es competitiva y hacerse fuerte en casa, sumando puntos de local, es clave" para las aspiraciones del club.