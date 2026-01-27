Bruselas da luz verde a Apollo para ser el accionista mayoritario del Atlético de Madrid

El Ejecutivo comunitario ha aprobado la transacción tras constatar que "no plantea problemas de competencia puesto que las compañías no están activas en los mismos mercados o en mercados verticales".

Los servicios europeos de Competencia que dirige la española Teresa Ribera han evaluado la operación siguiendo el procedimiento simplificado de control de concentraciones, que se utiliza en los casos menos problemáticos.

El acuerdo alcanzado entre Apollo y Miguel Ángel Gil, consejero delegado; Enrique Cerezo, presidente del club; Quantum Pacific Group y Ares Management, los principales accionistas, fue anunciado en noviembre del pasado año y estipuló que Apollo Sports Capital, se hará con entre un 51 % y un 55 % de las acciones del club, según pudo saber EFE.

El Atlético de Madrid, según los diversos estudios de mercado, tiene una valoración total por el cien por cien del club de entre 2.500 y 3.000 millones de euros.

El mapa accionarial del Atlético antes de este acuerdo estaba dominado por la sociedad Atlético HoldCo, formada por las acciones de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y a la que se sumó el fondo estadounidense Ares mediante una ampliación de capital en 2021 (con un 33,96 % de esa sociedad), y que era la accionista mayoritaria del Atlético de Madrid con el 70,47 % de los títulos.

A la vez, Quantum Pacific Group, empresa del millonario israelí Idan Ofer, tiene un 27,84 % de las acciones del Atlético de Madrid, que completa sus participaciones con accionistas minoritarios.

Apollo Sports Capital (ASC) “es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo”, según explicó el Atlético, y entre sus inversiones recientes los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open.