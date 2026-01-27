Carreras: "Sin presión el Real Madrid no sería como es"

"Juego en el mejor club del mundo y lo hice en el mejor de Portugal, la presión es diaria. Me gusta, me siento bien con ella. Hay que tenerla o el Real Madrid no sería el club que todo fan desea desde fuera", valoró en rueda de prensa en el estadio Da Luz.

"El fútbol es partido a partido. Podemos llegar en un momento muy bueno tras una victoria importante en Villarreal, pero si sucediese algo malo mañana, ya sería la peor etapa del Real Madrid otra vez. Debemos salir a ganar y luego pensar en la Liga", añadió.

Carreras valoró lo que está aportando al Real Madrid la llegada de Álvaro Arbeloa y desveló las claves del nuevo técnico.

"Viene con una idea clara, que seamos nosotros mismos, que disfrutemos con el balón. Tenemos mucho talento todos los jugadores y quiere que corramos juntos, que estemos juntos en los malos momentos que toca defender y no estamos tan cómodos sin balón. Y que disfrutemos con la pelota, que busquemos los espacios y la profundidad", explicó.

En su regreso a Lisboa, donde brilló con el Benfica para ganarse su regreso al Real Madrid, Carreras se reencontrará con amigos a los que citó para después del partido, y deseó lo mejor a su antiguo club.

"Es un partido muy importante para los dos equipos, necesitamos la victoria. El ambiente va a ser muy bueno pero venimos a por los tres puntos, necesitamos jugar nuestro fútbol, como en los últimos partidos, y así sacaremos los tres puntos seguro".

"Les deseo lo mejor. No me fui hace mucho pero sigo teniendo una relación muy estrecha con jugadores y la directiva. Les deseo lo mejor, que sigan peleando. El año pasado nos tocó sufrir también, es un club muy exigente, el mejor de Portugal y estoy seguro que les irá bien", agregó.

Por último, realizó un balance de lo que está viviendo desde su llegada al Real Madrid esta temporada, titular indiscutible en un equipo en el que asegura que se siente respaldado por varios de los mejores jugadores del mundo.

"Al final llegas a un sitio nuevo con la felicidad y la ilusión de un joven que cumple su sueño de jugar en el mejor club del mundo. Venía a darlo todo, con confianza y tener a estos jugadores al lado te hace muy fácil jugar. Es un sueño lo que estoy viviendo. Aprendes y te enseñan mucho los jugadores que te rodean. Confiaba en que todo iba a ir bien y que tenía el nivel de jugar en el Real Madrid".