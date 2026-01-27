Cole Palmer registra oficialmente su íconica celebración

“Estoy atento y sé lo que hago. Todo está calculado. Solo me estoy divirtiendo siendo yo mismo. Esto se construye ” , afirma el internacional inglés en el vídeo, difundido tanto en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, como en TikTok, plataforma en la que supera los 3 millones.

El logotipo del futbolista presenta sus iniciales ‘CP’ simulando una la silueta de su característica celebración con los brazos cruzados y el “gesto de frío” , que se utilizará en una amplia gama de prendas de ropa.

Mientras tanto, Palmer, que se perdió la victoria por 1-3 ante el Crystal Palace del domingo por unas leves molestias físicas, se entrenó el martes con el grupo de cara al duelo del miércoles ante el Napoli de la Liga de Campeones, un partido en el que el club londinense se juega estar entre los ocho primeros, puestos que dan acceso directo a los octavos de final de la competición. Fuente: EFE

