El delantero francés Maupay llega al Sevilla cedido por el Olympique de Marsella

Maupay, de 29 años y poseedor de la nacionalidad argentina debido al origen de su madre, será inscrito en LaLiga en cuanto se oficialice la cesión al Villarreal del extremo sevillista Alfon González, por lo que podría debutar el próximo lunes en el campo del Mallorca.

El futbolista nacido en Versalles, formado en la cantera del OGC Niza, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Inglaterra, ya que fichó por el Brentford en 2017, donde marcó 37 goles en dos campañas en Championship, la segunda categoría, lo que le valió su fichaje por el Brighton, de la Premier League.

En sus cinco temporadas en la máxima categoría del fútbol inglés -tres en el Brighton, una y media en el Everton y seis meses cedido de nuevo al Brentford-, Neal Maupay disputó 160 encuentros en los anotó 33 goles.

El Olympique de Marsella repatrió al delantero galo en el verano de 2024, pero apenas si ha tenido protagonismo en el club de la Provenza, con el que ha disputado 27 partidos oficiales en año y medio en los que ha marcado 5 tantos.

