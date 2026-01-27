La Liga de Campeones se prepara para un vibrante “supermiércoles”

Con 18 partidos jugándose de manera simultánea, el fútbol europeo conocerá la identidad de los equipos que terminan en el Top 8 (pase directo a octavos de final), los que deben ir al play-off de repesca (del 9° al 24°) y los que quedan directamente eliminados.

-Ya clasificados para octavos

Tras siete jornadas, sólo dos equipos se han asegurado el pase directo a octavos: Arsenal, que suma un pleno de siete victorias, y el Bayern Múnich.

Los Gunners, que reciben al colista Kairat Almaty, podrían convertirse en el primer equipo en ganar los ocho encuentros desde que se introdujo la fase de liga la temporada pasada.

El Bayern necesita solo un punto en Eindhoven ante el PSV para asegurar el segundo puesto, que le garantizará el factor campo en todas las eliminatorias (al igual que el Arsenal).

-Los grandes candidatos

El vigente campeón, el París Saint-Germain, el rey de la competición, el Real Madrid, o el Liverpool, último ganador de la poderosa Premier League, son algunos de los equipos que tienen que luchar este miércoles por lograr el pase directo a los octavos de final.

Real Madrid, que visita al Benfica, el Liverpool, que recibe al Qarabag, y el Tottenham, que se enfrentará al Eintracht en Frankfurt, dependen de sí mismos.

* Los ocho primeros clasifican directo a octavos, mientras que los siguientes 16 equipos entrarán el viernes en el sorteo para los playoffs, con lo que tendrán que disputar una eliminatoria adicional.

<b> -Los 18 partidos </b>

Programa de la octava y última jornada de la primera fase de la Champions a disputarse este miércoles (todos los partidos a las 17:00):

17:00 Benfica - Real Madrid (por ESPN);

17:00 PSV Eindhoven - Bayern Múnich (ESPN2);

17:00 Atlético de Madrid - Bodo/Glimt (ESPN3);

17:00 Liverpool - Qarabag (ESPN4);

17:00 Barcelona - FC Copenhague (ESPN5);

17:00 Arsenal - Kairat Almaty (ESPN6);

17:00 Borussia Dortmund - Inter (ESPN7);

17:00 Manchester City - Galatasaray;

17:00 Ajax - Olympiacos;

17:00 Napoli - Chelsea;

17:00 Unión St-Gilloise - Atalanta;

17:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham;

17:00 Athletic Bilbao - Sporting de Lisboa;

17:00 Mónaco -Juventus;

17:00 Bayer Leverkusen - Villarreal;

17:00 FC Brujas - Marsella;

17:00 París SG - Newcastle;

17:00 Pafos FC - Slavia Praga (todos en directo por Disney+).

