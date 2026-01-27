Los jugadores del Villarreal quieren dedicar un triunfo al lesionado Juan Foyth

"Juan es muy querido en el vestuario y nos transmite energía día a día. Lo ha pasado mal con las lesiones. Lo vemos con mucha fuerza y mañana vamos a conseguir la victoria también para dedicársela", indicó el lateral en referencia al campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, quien fue intervenido este lunes por su rotura en el tendón de Aquiles.

Cardona aseguró que su equipo tiene la intención de despedirse de la Liga de Campeones "de buena manera" ante el Bayer Leverkusen, tras no haber podido ganar aún en la competición continental.

"Representamos a un escudo. Sabemos del nivel de ellos y del partido que nos espera, porque se la están jugando", comentó el jugador, que aseguró que el Villarreal ha merecido "más puntos de los que ha tenido" en la competición.

"El momento de las lamentaciones ya ha pasado. Es la Liga de Campeones y tenemos que dar un buen nivel, lograr una buena victoria y sacar el orgullo", incidió el lateral, que dijo que la principal motivación del vestuario para la última jornada de la fase liga del torneo continental es lograr por fin un triunfo porque lo merecen, además del ya citado homenaje a Foyth.

