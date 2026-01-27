Lucas Cepeda, segundo chileno tras Enzo Roco en la historia del Elche

El central militó en el Elche durante tres temporadas, repartidas en las dos anteriores etapas del equipo en Primera División.

Roco llegó al conjunto ilicitano en el curso 2014-15 y fue una de las piezas clave para lograr la permanencia en el equipo de Fran Escribá.

Tras el descenso administrativo, el jugador abandonó la entidad, a la que regresó en la temporada 2021-22, de nuevo en Primera, para completar dos campañas más.

El chileno dejó el Elche tras el último descenso, después de haber disputado 91 partidos oficiales, en los que anotó dos goles.

El mercado chileno es uno de los menos explotados por el Elche dentro del continente americano a lo largo de su historia.

Argentina, Paraguay y Uruguay son, tradicionalmente, los países que más jugadores han aportado a la entidad franjiverde.