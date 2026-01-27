Pacho: "Marquinhos es como un padre para mi"

"Siempre está ahí para ayudarte, no solo a mí. Para mí es muy importante, desde que llegué, me repite que mantenga el hambre de victorias, de aprender. Por su calidad, su manera de leer los partidos, creo que siempre hay algo que aprender de él", aseguró sobre el capitán de su equipo.

"Queremos clasificarnos entre los ocho mejores y estamos listos para ello. Va a ser difícil, contra un adversario complejo, pero estamos dispuestos a hacer un gran partido", comentó.

Analizó al Newcastle como "un equipo muy físico, muy directo" al que tendrán que afrontar "al máximo nivel, tanto ofensivamente como defensivamente".

Pacho aseguró que se siente bien adaptado al PSG, gracias a que es un grupo joven, como él, pero también a la ayuda del entrenador, del que dijo que "da confianza y la oportunidad a todos para demsotrar de lo que eres capaz".

