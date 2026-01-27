River Plate anuncia la ampliación de su estadio hasta los 101.000 espectadores

"Es un día histórico", dijo Di Carlo en un video publicado en Instagram mediante el cual explicó que la obra incluirá el techado de las gradas de la cancha que utiliza de manera habitual la selección argentina para sus partidos como local.

La reedificación estará a cargo de la compañía alemana SBP, durará tres años y agregará 16.000 asientos a los actuales 85.000, que ya ubican al 'Monumental' como el escenario futbolístico más grande de Latinoamérica.

En caso de concretarse el proyecto, el estadio ubicado en la ciudad de Buenos Aires tendrá más capacidad que el Rose Bowl, en Estados Unidos; Wembley, en Inglaterra, o el Santiago Bernabéu, en España, y solamente lo rebasará la ampliación que el Barcelona lleva adelante en el Camp Nou (104.000 espectadores en 2027).

Las obras comenzarán en abril y River seguirá utilizando su estadio para jugar sus partidos como local.

El financiamiento provendrá de préstamos con bancos privados extranjeros a "largo plazo y con tasas súper competitivas", según el presidente de River.

De acuerdo a medios locales, la inversión llegará a los 100 millones de dólares.

Según Di Carlo, de 36 años y elegido como presidente por la vía del voto a fines de 2025, esta obra está dirigida a los "350.000 socios" del 'Millonario'.

Después de un 2025 lleno de malos rendimientos, River afronta este nuevo año deportivo con la obligación de ganar uno o varios títulos en su participación en la Copa Sudamericana y los torneos locales Apertura, Clausura y Copa Argentina.