Siete hinchas del PAOK griego mueren en un accidente de tráfico en Rumanía

Bucarest, 27 ene (EFE).- Al menos siete personas, todas aficionados del club de fútbol Paok de Salónica (Grecia), murieron este martes en un accidente de tráfico registradop en el oeste de Rumanía, cuando se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido contra el Olympique Lyon francés que se disputará el jueves, informó la emisora Digi24.