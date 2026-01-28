Ángel Romero y el “puente” de su hermano Óscar para el llamado de Riquelme

Según relató el atacante, el contacto inicial no fue directamente con él, sino a través del vínculo que Juan Román Riquelme mantiene con su hermano tras su paso previo por la institución. Al respecto, detalló: “Primero habló con Oscar, le llamó Oscar, le preguntó de qué haríamos, de qué tenemos pensado hacer y bueno, por tema de cupo también no se dio lo de Óscar, porque con Óscar tiene una relación de amistad, le fue bien acá en Boca, hicieron una relación muy linda con Román y siempre se hablan. Así que le preguntó mi situación y le dijo que estaban buscando delanteros y ahí me pasó con Román y pudimos arreglar al toque”.

Aunque en un principio sobrevoló la posibilidad de un desembarco conjunto de los mellizos, la limitación de plazas para futbolistas extranjeros fue el impedimento principal. Ángel aclaró la situación: “Sí, pero como no había cupo de extranjero, y con Óscar, como se hablan siempre, solamente le preguntó que iba a hacer, pero ya le había dicho que no había cupo, entonces necesitaban solamente un delantero, así que prácticamente le dijo que necesitaba un delantero, y le preguntó lo que yo tenía pensado hacer, entonces ahí Oscar me pasó con él y estuvimos hablando y me preguntó si quería jugar acá en Boca”.

Para Romero, la decisión de aceptar la propuesta del Xeneize estuvo motivada por la necesidad de competir en el más alto nivel. Su mirada está puesta tanto en el protagonismo local como en la selección paraguaya. “La idea, era venir a un club exigente en donde yo me pueda exigir al máximo, prepararme al máximo, porque tenemos un año importante o tengo un año importante en mi carrera y era lo que quería, era lo que quería, estar acá en un club exigente donde te puedas preparar bien y bueno, fue eso, me mandó la propuesta, me preguntó si quería disfrutar del mundo Boca, de poder jugar por Boca y le dije que sí, sin dudar”, concluyó el flamante refuerzo.