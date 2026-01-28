El “Mundo Boca” según Ángel Romero: “Acá es todo América, te hacen sentir así”

Desde su llegada, el “Mellizo” sintió el cambio de escenario. Comparándolo con su exitoso paso por Brasil, destacó la exposición mediática que ofrece el club argentino: “Me recibieron muy bien todo el plantel y la gente también está contenta, así que a trabajar, a ponerme bien físicamente y poder disfrutar de lo que es el mundo Boca. Vine a encontrar un club en estructura, en tema de vidriera, ni qué hablar, estamos en boca de todos, siempre están todos pendiente de lo que uno hace acá dentro del club. Y yo vengo a aportar lo mío, trabajar como lo hice en los otros clubes también que estuve en el Corinthians, vengo a otro club grande con mucha exigencia, era lo que quería en este año. Y bueno, pudimos conseguir este paso y poder prepararme bien, exigirme porque el club te demanda eso y hacer un gran año con Boca y también, si Dios quiere, estar en esa lista del Mundial”.

Esa repercusión, según Romero, trasciende fronteras de una manera particular: “Ayer estaba haciendo la conferencia de prensa y mi mamá me estaba viendo, cosa que no pasaba en Corinthians. Acá es todo América, te hacen sentir así, es otra magnitud la vidriera que tiene Boca. Uno tiene que estar siempre preparado, ser profesional, y es lo que a mí me gustó siempre en mi carrera. Por eso capaz que estuve muchos años en Corinthians, me gustaba la exigencia que tenía, me gusta siempre estar a mil, 100% físicamente, en lo mental también, porque Corinthians y Boca, te exigen mucho en lo mental, uno tiene que estar preparado al 100%, no es solamente lo físico, porque uno puede estar bien físicamente y mentalmente no estar bien, y no jugás, te cuesta, y están pensando siempre en lo que pueden decir los demás. Entonces uno tiene que estar bien alejado de todas esas cosas, se tienen que preparar bien, tienen que creer en uno mismo”.

Posición en el campo y puesta a punto

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el atacante reveló detalles de su primer contacto con el entrenador sobre su ubicación en el esquema ofensivo, condicionado por las bajas en el plantel: “Con el profe Claudio sí estuvimos hablando ayer, me preguntó de la posibilidad de dónde pueda jugar en el ataque, si bien yo no tengo ningún inconveniente en dónde me ponga, obviamente me siento bien y le dije yo que dentro de la cancha me siento cómodo, que dentro de la cancha estoy cómodo, pero como hay una chance de jugar adelante de 9 porque hay mucha gente lesionada ahí arriba, capaz que al comienzo esté un poco más adelantado o acompañando a un punta, pero no pudimos charlar bien de eso”.

Sin embargo, para verlo en acción habrá que esperar, ya que el paraguayo prioriza su estado atlético antes del debut: “Sí, ahí junto al profe seguramente vamos a ir poniendo las fechas, pero como le había dicho a todos, no me quiero apurar, quiero ponerme bien físicamente, el fútbol argentino es muy exigente, te demanda mucho en lo físico, así que yo como había dicho venía de un parate importante y me quiero colocar bien, el cuerpo seguramente me va a decir cuando ya esté preparado para poder competir, porque es una liga bien física, bien competitiva y uno tiene que estar bien preparado para poder competir”.

Goles y expectativas colectivas

Finalmente, al ser consultado sobre una cifra goleadora para esta temporada, Romero prefirió la cautela y el enfoque en el funcionamiento del equipo: “No, yo no prometo nada, yo trato de vivirlo día a día, prepararme bien y conocerle bien a mis compañeros, adaptarme bien a ellos, poder hacer amigos dentro de la cancha y poder disfrutar, obviamente uno como delantero vive los goles, quiere convertir, y más aún si estaré cerca del área, me gustaría convertir varios goles, me gustaría poder siempre participar con el equipo, ayudar en asistencia en goles y ojalá que el equipo juegue como lo estamos pensando, de poder jugar bien, de poder tener muchas llegadas y yo creo que este año nos va a ir bien, tenemos un gran plantel, un gran entrenador también y se nota la calidad de personas que son también, así que se está preparando bien Boca y ojalá que sea un año maravilloso para nosotros”.