Guillermo Almada recupera a Eric Bailly tras varias semanas de baja

El central marfileño, titular en los dos primeros encuentros del uruguayo Guillermo Almada al frente del banquillo azul, pidió el cambio en Mendizorroza y desde entonces no ha vuelto a jugar.

Su lugar en el once lo ocupó David Carmo y también Oier Luengo, ahora en el Burgos cedido y titular en el Osasuna-Oviedo por la sanción del ya mencionado Carmo.

De cara al importante partido de este sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) ante el Girona, Guillermo Almada cuenta con las bajas seguras por lesión de Ovie Ejaria y un Rahim, que se había asentado en el lateral izquierdo de la defensa carbayona.

Las entradas de acompañante (cada abonado podrá comprar cuatro a diez euros cada una) sacadas por el club se están agotando y se espera una gran entrada para el encuentro ante el equipo de Míchel, que tras encadenar tres triunfos y un empate le saca al Oviedo doce puntos de ventaja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Real Oviedo, colista de primera división e inmerso en la peor racha de su ya centenaria historia con catorce partidos seguidos sin ganar, entrenará jueves y viernes en El Requexón antes del partido frente al Girona.

La propiedad del club carbayón, el mexicano Grupo Pachuca, además, sigue pendiente del final del mercado de invierno que finaliza el lunes que viene a medianoche.

En principio, el Oviedo pretende fichar un jugador más para la zona ofensiva y dar salida a otros dos futbolistas.