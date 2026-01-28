Luciano Valente lamenta "las muchas lesiones" que merman "el funcionamiento colectivo"

El centrocampista, que compareció ante la prensa junto a su entrenador, Robin van Persie, en el estadio sevillano, donde no se ejercitó el equipo al desarrollar la sesión preparatoria de la víspera en los Países Bajos, dijo que le resulta "desagradable" la situación de las bajas en el Feyenoord y que él mismo, pese a que forma parte de la convocatoria, sigue "irritado por una molestia en el isquio".

Valente no especuló sobre los resultados que tienen que darse para que el Feyenoord pase de ronda porque "lo más importante es ganar mañana, en eso hay que concentrarse y poner toda la energía" para seguir la línea que lo ha llevado a "ganar los dos últimos partidos. La victoria es la mejor medicina".

Sobre el Betis, que dirige el chileno Manuel Pellegrini, el volante de origen italiano afirmó que será "un contrincante difícil" por ser "uno de los equipos fuertes de España", por lo que "va a ser un reto" ganar en el campo de un "rival al que se considera un club grande en los Países Bajos" y que arrastra a "muchos aficionados".