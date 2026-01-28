Muere un hincha del Atlético Bucaramanga tras disturbios en clásico del oriente colombiano

"Lo sucedido en Cúcuta tras el clásico del oriente es lamentable y muy preocupante", expresó en X el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien afirmó que lo ocurrido evidencia una reflexión pendiente sobre la manera en que se vive el fútbol en Colombia.

El alcalde lamentó que "lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte con familias que hoy pierden seres queridos".

La víctima fue identificada como Camilo Rojas, quien según medios locales era un estudiante de veterinaria de 24 años y seguidor del Atlético Bucaramanga, y se encontraba en las inmediaciones del estadio cuando se produjo una riña entre hinchas.

En un video divulgado en redes sociales, el comandante operativo de la Policía de Cúcuta, teniente coronel Ricardo Conde, indicó que "como consecuencia de una riña llevada a cabo por las hinchadas de ambos equipos resultó lesionada una persona aparentemente con arma blanca y falleció por la gravedad de sus lesiones".

Las autoridades informaron de disturbios tanto dentro como fuera del estadio General Santander durante el desarrollo del partido, lo que obligó a la intervención de unidades antidisturbios en varios momentos del partido, y en videos que circulan por redes sociales se observa la vandalización de un establecimiento comercial.

El entrenador del Bucaramanga, Leonel Álvarez, admitió en una rueda de prensa posterior al partido que, pese a tener "una hinchada maravillosa", suceden "agresiones verbales y físicas" entre seguidores.

"Hay que calmarse un poquito, porque entre ellos mismos pelean", agregó el técnico.