Piden un análisis anual a los futbolistas para evitar lesiones cerebrales

McQueen fue un futbolista escocés que jugó como defensa central, entre otros, para el Leeds United y el Manchester United, además de para la selección de su país. Falleció en 2023 dos años después de que le diagnosticaran demencia vascular, la cual fue causada, tal y como determinó una investigación, por los impactos recibidos en la cabeza al golpear el balón.

"Creo que hay una epidemia ahora mismo. Hablo con muchas mujeres e hijos de futbolistas retirados y tienen miedo, porque ven signos y no saben qué hacer", dijo Hayley, su hija, ahora presentadora de televisión en Sky Sports.

"Si hubieran sabido los riesgos que corrían mientras jugaban, quizás hubieran tomado la decisión de no golpear la pelota con la cabeza tanto. ¿Si pudieras tener un análisis antes del comienzo de la temporada, igual que un análisis médico, ¿por qué no? Hay suficiente dinero en el fútbol. La Premier League se lo puede permitir. El Championship seguramente también. Quizás en las divisiones inferiores sea más difícil, pero debería haber un fondo para ayudar con ello", dijo en la emisora de radio "Times Radio".

"No sé qué se puede ver en una escáner del cerebro para ver si está saludable o no. Eso se lo dejo a los expertos, pero si es posible, ¿por qué no hacerlo?".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la muerte de McQueen, su cerebro fue donado al doctor William Stewart, de la Universidad Queen Elizabeth de Glasgow, que ha investigado las lesiones cerebrales en los jugadores de fútbol y rugby.

Según el doctor, McQueen sufría signos de Encefalopatía Traumática Crónica y demencia vascular y que esto podría haber sido causado por la alta exposición a cabecear un balón de fútbol.