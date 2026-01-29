¿Cuánto crédito tiene el PSG?

El empate ante el Newcastle en la primera fase de la Liga de Campeones, que les dejó fuera del top ocho y les obliga a jugar una repesca suplementaria, levantó alguna incertidumbre en un equipo que había acostumbrado a su afición a una gran fiabilidad.

"Luis Enrique sabrá reconducir esto. Muchos jugadores se han lesionado y no consigue su once ideal. Pero no tenemos dudas", afirmaba a EFE Clément, convencido de que el equipo de sus amores recobrará la magia de la pasada campaña.

Buena parte de la culpa de esa pérdida de brillo la tiene la delantera, que adolece de falta de la eficacia goleadora del pasado curso. Ousmane Dembélé está en el punto de mira, asolado por las lesiones, que le han llevado a perderse la mitad de los partidos de su equipo.

El Balón de Oro no encuentra la chispa de la pasada campaña y eso se nota en los resultados del equipo, eliminado en la Copa de Francia y obligado a la repesca en Europa. Sólo en liga mantiene el liderato, aunque con menos suficiencia también.

El equipo recuerda algo al del pasado otoño, cuando creaba muchas ocasiones pero una incomprensible mala puntería estuvo a punto de hacerle caer en la fase previa.

El conjunto de Luis Enrique aceleró entonces a partir de enero y acabó firmando la temporada más brillante de su historia, una esperanza que mantiene la afición.

El entrenador ha pasado de desterrar toda sombra de duda a reconocer que hay cosas que mejorar.

"Si se duda de este equipo, apaga y vámonos", afirmó en castellano hace unos días, interrumpiendo así sus intentos de comunicar en francés para ser más contundente en su respuesta.

El entrenador aseguraba que, tras lo logrado, su equipo merecía crédito, un argumento que asienta, además, en el rendimiento de sus jugadores.

Una única victoria en los cinco últimos partidos de Liga de Campeones corresponden a una hoja de servicios indigna del campeón de Europa, pero para Luis Enrique no ponen en cuestión su proyecto.

Primero, asegura el técnico, porque los rivales son de mucha intensidad, convencido el entrenador de que el del PSG era el calendario más duro de Europa.

Además, como segundo argumento, apuntaba al elevado número de bajas, que le impiden dar continuidad a un once de base. Él, que siempre defiende la rotación y la necesidad de tener a todo el equipo enchufado, se vio obligado a reconocer que con la enfermería llena le faltan elementos para mantener el nivel.

"Está claro que podemos jugar mejor, tener mejores resultados, pero siempre estamos listos para competir. Soy exigente con mi equipo, podemos mejorar muchas cosas, pero hay que dar valor a lo que hemos conseguido contra rivales muy difíciles", afirmó tras el empate contra el Newcastle.

Por el momento no hay ningún ruido que ponga en cuestión su continuidad. Luis Enrique goza todavía de la confianza plena del club y de la mayor parte de la afición, que no olvida cómo el técnico español convirtió en una máquina colectiva la suma de talentos individuales que sus antecesores no consiguieron ajustar.

Pero, como en el fútbol las cosas son siempre poco duraderas, Luis Enrique sabe que tiene que enderezar lo antes posible el rumbo para limitar las críticas.

Dos partidos más en una época en la que no tendrá Copa de Francia no parecen un problema para un equipo en el que muchos de sus componentes precisan de minutos para encontrar su mejor versión.

"Conocemos el camino largo", aseguró el entrenador que el año pasado ya debió jugar la repesca antes de proclamarse campeón.

"No veo a nadie más favorito que nosotros", agregó, ajeno a que si el anterior curso sus resultados dibujaron una trayectoria ascendente, en esta ocasión parece más bien al contrario.