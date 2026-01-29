El Bodø-Glimt culmina en el Metropolitano una hazaña impensable en una semana

Palabras como "gesta" o "la mayor hazaña de todos los tiempos" aparecen este jueves en las portadas de los medios noruegos, en una noche brillante para el pujante fútbol de este país nórdico, completada con el regreso goleador de Haaland en el City y los dos goles de Schjelderup para derrotar al Real Madrid con el Benfica.

El equipo "que hizo comprensible lo incomprensible", como resume el diario local Avisa Nordland, ha sumado 7 puntos de 9 posibles en las tres últimas jornadas -incluido también un empate en casa del Dortmund-, que le han acabado metiendo en una repesca que hace un mes parecía inalcanzable.

"Es algo irreal. Tengo sensaciones parecidas a las que tuve con la selección el año pasado en San Siro (Noruega ganó 4-1). Tantos hinchas que han viajado. Para nosotros, este es el mejor resultado de nuestra historia", resumía al canal TV2 el capitán del equipo, Patrick Berg.

Un "increíblemente orgulloso" Kjetil Knutsen, el técnico del Bodø-Glimt, admitía al término del partido a medios noruegos que la victoria en el Metropolitano era la más importante de todas, por haberla logrado fuera de casa y no sobre el césped de hierba artificial de Aspmyra.

"Lograrlo a domicilio supone romper una barrera. Eso significa que, a partir de ahora, en las ruedas de prensa ya no tendré que escuchar la pregunta de si césped natural o artificial. Y eso es bueno", dijo Knutsen.

Más comedido se mostró la estrella del equipo, Jens Petter Hauge, que aunque calificó la clasificación de "locura", señaló que el de anoche había sido "uno de nuestros peores partidos", pero que ganaron porque "luchamos los unos por los otros".

"¡Un Bodø Glimt de ensueño! Gana en Madrid y sigue adelante en la Liga de Campeones. El fútbol noruego hace una reverencia y jalea: ¡qué equipo!", escribió en su cuenta en X el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

La segunda victoria de un equipo noruego a domicilio frente a un rival español -la primera la logró el Rosenborg en Valencia (0-2) en la temporada 2007-2008 en la misma competición- y el pase a la repesca suponen la continuación de una trayectoria ascendente en los últimos años de este modesto club ártico de una pequeña ciudad de 54.000 habitantes.

Con Knutsen al mando, el Bodø Glimt ha sumado cuatro ligas y alcanzado los cuartos de final en Liga Conference y las semifinales en Liga Europa, y hace unos meses, obtuvo la primera clasificación para Liga de Campeones de un club noruego en 18 años.

La gesta tiene más valor si se tienen en cuenta además que la liga noruega acabó a finales de noviembre y que, en los últimos tres meses, el Bodø Glimt sólo ha jugado Liga de Campeones y algún amistoso.