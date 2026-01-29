Guido Rodríguez dice que el Valencia puede reabrirle las puertas de la selección argentina

“Si salen las cosas salen bien a mí y al club traerá el poder volver. Estar en la selección es muy difícil, pero lo que pienso en el corto plazo son los partidos importantes del Valencia”, dijo el mediocampista, cuya última convocatoria con la Albiceleste fue en septiembre de 2024, aunque no jugó ni contra Chile ni frente a Colombia.

Rodríguez afirmó si hubiera sido por él, habría firmado un contrato por más de seis meses con la entidad valencianista, pero agregó que “hay tiempo para todo”.

“Había poco tiempo, quedaban pocos días y no era fácil. Si hubiese habido más tiempo para hacerlo, hubiese venido por más tiempo, pero hay tiempo para todo. Fue un tema de la negociación, dentro de lo complejo que era la situación tenía que ser simple y rápido”, explicó en una rueda de prensa.

El campeón del mundo en Catar 2022 con Argentina dejó abierta la puerta a seguir en la entidad valecianista. “Claro que me encantaría hacer las cosas bien para que el club quiera que me quede y yo quedarme. Lo más importante es la fuerza que hizo el club, que hice yo y lo predispuesto que estuvo el West Ham para que las tres partes nos pusiéramos de acuerdo”, señaló.

Rodríguez se mostró “ambicioso” y confiado en cambiar el momento que atraviesa su nuevo club. “Veía de chico al Valencia y su imagen es de un club histórico, que consiguió muchas cosas. No está pasando su mejor momento, pero eso no deja de ser un club atractivo para los jugadores, depende de momentos y temporadas, podemos cambiar el momento y mejorar el Valencia”, aseguró.

Respecto a la situación del equipo en la clasificación dijo que “hay que ver las dos partes” de la situación. “Estamos a dos puntos (del descenso), pero para arriba estamos a cuatro. Hay que trabajar para mirar hacia arriba, si ganamos otro partido más se puede mirar hacia arriba”, deslizó.

“La realidad la marcan los números, pero la ambición tiene que estar siempre y mirar para arriba. En mi mente trato de ser lo más optimista posible. Durante la carrera se consiguen cosas y tuve la suerte de estar en esos lugares, estoy contento de estar aquí, tengo la cabeza puesta en sumar y tratar de mirar para arriba. Quiero terminar en la tabla lo más arriba posible”, afirmó.

Rodríguez aseguró que llega “para sumar” y dijo que se ve preparado para aportar de inmediato. “Llego para tratar de ayudar de mi lado, tener mentalidad positiva y ganadora, no vamos a hacer nada más que sumar al equipo. Esta semana de trabajo está siendo muy buena, no venía con muchos minutos, pero físicamente me siento bien”, explicó.

“Llegamos hace poco tiempo, pero nos recibieron muy bien, estamos agradecidos con todos los chicos (tanto él como Unai Núñez, que fueron presentados juntos). Para mí, contra el Betis será un partido muy especial, pero ahora defiendo los colores del Valencia y es lo que vamos a hacer”, añadió.