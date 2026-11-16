En la tarde de este lunes se registró el traslado del expresidente de la República Santiago Peña a la cárcel militar de Viñas Cué. El exmandatario está procesado por lesión de confianza y asociación criminal en el marco del caso Ueno Bank. La medida se tomó tras constatarse que contaba con ciertos privilegios en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde cumplía reclusión inicial, lo que motivó su traslado y la revelación de las nuevas condiciones de su encierro.

En medio de este escenario, surge una pregunta obligatoria en coincidencia con su cumpleaños número 48, que se celebra hoy: ¿Qué cenará Santiago Peña?

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Desde la institución adelantaron que no existirán privilegios de ningún tipo como los detectados en el REP; por lo tanto, el exjefe de Estado estará sometido estrictamente al mismo régimen alimentario que reciben los demás reclusos del establecimiento.

Las tres comidas diarias en Viñas Cué

El menú establecido en la cárcel militar de Viñas Cué esta definido de la siguiente manera:

Desayuno: Consiste tradicionalmente en cocido con leche, acompañado de tortilla y galleta cuartel para iniciar la jornada.

Almuerzo: Se basa en guisos diarios , alternando entre fideos y arroz, ya sea de pollo o de carne.

Cena: Para esta noche de cumpleaños, el menú previsto para el exjefe de Estado es un guiso de arroz con pollo.

Asimismo, se puntualizó que, en caso de registrarse visitas, los familiares podrán ingresar alimentos siempre y cuando estén debidamente controlados y superen los filtros de seguridad reglamentarios, tal como ocurre habitualmente con el resto de la población penal.

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Actividad física y régimen de reclusión

Por otro lado, se confirmó que el expresidente tendrá permitida la realización de actividad física, ya que cuenta con un espacio equivalente al tamaño de una cancha de fútbol de salón (futsal).

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Sin embargo, no podrá compartir espacios de convivencia con los demás internos debido al régimen especial en el que se encuentra procesado.

Cabe mencionar, que actualmente en el lugar alberga a unas 52 personas privadas de su libertad.