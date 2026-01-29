Inglaterra, cerca de conseguir cinco plazas en la Liga de Campeones 2026-27

Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea y Manchester City certificaron su clasificación directa para los octavos de final, confirmando el dominio colectivo del fútbol inglés en la máxima competición continental, mientras que el Newcastle United se quedó a las puertas al terminar en duodécima posición y se enfrentará al Mónaco o al Qarabag en dieciseisavos de final.

Este rendimiento ha tenido un impacto directo en la clasificación del coeficiente UEFA por federaciones, en la que Inglaterra ha dado un paso de gigante para asegurarse una plaza extra en la próxima edición de la 'Champions League', lo que permitiría que el quinto clasificado de la Premier dispute la competición.

La presencia de seis clubes ingleses esta temporada se debe a la conquista de la Liga Europa por parte del Tottenham Hotspur, título que otorgó una plaza extra.

Con 20.069 puntos, Inglaterra lidera la clasificación de forma holgada y aún podría ampliar su ventaja, ya que el Aston Villa ha certificado su pase a los octavos de final de la Liga Europa, el Nottingham Forest mantiene opciones de acabar entre los ocho mejores y el Crystal Palace ya se encuentra en los dieciseisavos de final de la Conference League.

Alemania ocupa la segunda posición, que también otorga una plaza adicional, pese a la eliminación del Eintracht Fráncfort, y suma actualmente 15.285 puntos, mientras que Portugal es tercera con 14.700, impulsada por la clasificación ''in extremis del Benfica gracias al gol de su guardameta Anatoliy Trubin en el último minuto frente al Real Madrid.

Más atrás queda España, con 14.375 puntos lastrada por las eliminaciones de Athletic Club y Villarreal y los tropiezos de Real Madrid y Atlético de Madrid, que han provocado que solo el Barcelona haya logrado finalizar entre los ocho mejores de la fase liga.