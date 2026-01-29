La Premier League arrasa en Europa

La superioridad de la Premier League no ofrece dudas. Es la liga más potente del mundo, la que mejores traspasos aglutina, mejor salarios ofrece y mayores audiencias genera. Nadie, o casi nadie, duda de que está varios escalones por encima del resto y, aunque a un partido o dos pueden pasar muchas cosas, a lo largo de una fase de grupos larga con ocho partidos y equipos de todas las categorías, son los que más dominan.

No son pocos los ingleses que se echan las manos a la cabeza al ver al Tottenham Hotspur en la cuarta posición. ¿Es el Tottenham el cuarto equipo más regular de Europa? No. ¿Es el cuarto mejor equipo del continente? Ni de lejos. Pero ahí está, por delante de, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Un Tottenham sin grandes estrellas, que es decimoctavo en la Premier -por detrás de Everton, Sunderland, Brighton y Bournemouth-, pero que, con un calendario favorable, es capaz de sumar 17 de 24 puntos y quedar por delante de 32 equipos en la tabla.

Algo parecido ocurre con el Liverpool, al que se discute en Inglaterra su situación actual, con Arne Slot muy criticado y la sombra de Xabi Alonso en el horizonte. Los 'Reds', vigentes campeones de la liga inglesa, no están ni entre los cinco primeros de la Premier y les separa del liderato catorce unidades. Pero ahí están, terceros en Europa.

Incluso muchos aficionados que no sigan de cerca la Premier pensarán que Chelsea y Manchester City atravesaban una situación complicada y no estarán muy lejos con su análisis. Los 'Sky Blues' no están tan mal como el año pasado, pero tampoco están cerca del equipo del triplete de 2023, mientras que el Chelsea despidió a Enzo Maresca a principios de año y está inmerso en una reconstrucción con Liam Rosenior, un técnico diferente y que de momento ha caído de pie en Stamford Bridge, cinco victorias en seis partidos.

En Inglaterra, los 'Blues' están a trece puntos del líder, el Arsenal, el que sí domina en ambas competiciones y el que este año opta a los cuatro títulos. El conjunto de Mikel Arteta, que tiene cuatro puntos de ventaja respecto al City en la competición doméstica, ha ganado los ocho partidos de la fase de grupos y solo ha concedido tres goles. Ha ganado a domicilio al Inter de Milán, con bastante suficiencia, y goleado al Atlético de Madrid y Bayern de Múnich en casa. Sobre la mesa, el candidato a todo.

Por último está el Newcastle, que ha acabado la fase de grupos duodécimo y que será favorito tanto contra el Qarabag como contra el Mónaco en la repesca. No es una quimera pensar que seis de los 16 equipos en octavos serán ingleses y que muchos de ellos, si no se cruzan entre sí, serán favoritos en sus respectivas eliminatorias.

A la superioridad deportiva se une la financiera. Este dominio se produce en un contexto en el que la Premier ha desembolsado en este mes de enero casi 400 millones de euros en fichajes, más del doble que la siguiente liga europea, la Serie A. En verano, los ingleses gastaron 3600 millones, por los 1200 de Italia, los 850 millones de Alemania y los 700 millones de España. No existe competencia.

Curiosamente, este arrollamiento ocurre al mismo tiempo que en Inglaterra existe el debate sobre si la Premier League no se está volviendo demasiado aburrida debido a lo conservadores de algunos planteamientos y la confianza en el balón parado y los saques de banda como camino al gol.

"La Champions es más abierta, los equipos tratan de jugar. Es menos transicional. La Premier es más física, es como un partido de baloncesto, sin descanso. Es un juego de correr, mientras que la Champions es un fútbol más clásico, los equipos quieren jugar al fútbol", dijo Anthony Gordon, delantero del Newcastle en la previa del duelo contra el Paris Saint Germain.