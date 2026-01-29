Pubill regresa al Ciutat con el Atlético tras dejar 8,4 millones en las arcas del Levante

Pubill, que llegó al Levante en etapa juvenil en 2020, pisará por primera vez el Ciutat de València como jugador rival, porque desde que dejó el club no se ha medido al Levante como visitante, aunque en alguna ocasión se le ha visto en las gradas del estadio para seguir algún partido en directo.

Como levantinista disputó 42 partidos con el primer equipo entre su estreno en diciembre de 2021 y junio de 2023. El Levante vendió al defensor al Almería por 5,2 millones de euros, en parte obligado por no haber logrado el ascenso a Primera División tras perder en la final de la promoción ante el Deportivo Alavés.

El club necesitaba ingresos y traspasó al futbolista más prometedor en ese momento y que es actualmente uno de los defensas más en forma de LaLiga EA Sports. De hecho, con el Atlético de Madrid ha sido titular en siete de las últimas ocho jornadas.

Pero el Levante se quedó con el 25 por ciento de la plusvalía que pudiera generar la venta de Pubill en el futuro y sólo tuvo que esperar dos años hasta que el Almería traspasó al jugador al club colchonero por 16 millones de euros en 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuentes del Levante confirmaron recientemente que esta operación generó al club valenciano unos beneficios de 3,2 millones. Además, el Levante todavía mantiene el 25 por ciento de los beneficios que los distintos bonus puedan generarle al Almería durante la estancia del defensor catalán en el Atlético de Madrid por lo que los ingresos por el podrían aumentar aún.

No será, sin embargo, la primera vez que Pubill, de 22 años, se enfrente al Levante, ya que el Almería y el Levante coincidieron en Segunda División en la temporada 24-25. El defensor se perdió el choque ante el Levante en València de la primera vuelta por unas molestias físicas, pero sí que participó en el disputado en Almería en marzo de 2025.

Esta temporada, el exjugador del Levante ha disputado un total de nueve partidos en LaLiga EA Sports, con una asistencia, cinco duelos en la Liga de Campeones y también ha jugado un encuentro de la Copa del Rey y otros en la Supercopa de España.