Revelan sanciones tras caótica final de la Copa de África

Senegal ganó 1-0 en la prórroga tras un partido salpicado de incidentes. Algunos jugadores senegaleses, a instancias de Thiaw, abandonaron momentáneamente el campo para impugnar la decisión del árbitro, apoyado por el VAR, de conceder un polémico penalti a Marruecos en el tramo final del tiempo reglamentario.

Furiosos, sus aficionados también intentaron invadir el terreno de juego. Finalmente, el marroquí Brahim Díaz falló su penalti y los senegaleses regresaron para disputar el final del partido, que acabaron ganando en la prórroga.

Thiaw fue suspendido por el Comité Disciplinario de la CAF por “conducta antideportiva, vulneración de los principios de juego limpio e integridad y menoscabo de la imagen del fútbol” , precisa la federación africana.

Otros suspendidos de Senegal

Los delanteros senegaleses Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, que juegan en la Premier League, también fueron sancionados con dos partidos por “conducta antideportiva hacia el árbitro” .

Y la federación senegalesa recibe un total de 615.000 dólares de multa “por el comportamiento inapropiado de sus aficionados, que perjudicó la imagen del fútbol, por la conducta antideportiva de sus jugadores y del cuerpo técnico, en violación de los principios de juego limpio, lealtad e integridad” .

También para Marruecos

El equipo marroquí también fue sancionado: el defensa del París SG Achraf Hakimi recibe dos partidos de suspensión, uno de ellos en firme, por “conducta antideportiva” .

El centrocampista Ismaël Saibari, goleador el miércoles en la Liga de Campeones con el PSV Eindhoven, que intentó robar la toalla del portero senegalés durante la final de la CAN, recibe tres partidos de suspensión, igualmente por “conducta antideportiva” .

La Federación Marroquí, por su parte, es sancionada con 200.000 dólares de multa debido al comportamiento de los recogepelotas -que también intentaron robar la toalla del portero-, y con 100.000 dólares “por el comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y del cuerpo técnico, que invadieron la zona de revisión del VAR y obstaculizaron el trabajo del árbitro” .

Se suman 15.000 dólares por el uso de láseres por parte de aficionados. Estas sanciones entrarán en vigor desde la campaña de clasificación para la próxima CAN 2027. Fuente: AFP.