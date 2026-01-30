El ecuatoriano Kendry Páez es nuevo refuerzo de River Plate de Argentina

Páez aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y, tras completar los chequeos médicos de rutina, dejó sus primeras sensaciones ante la prensa con una frase corta pero contundente al afirmar que llegar a River “es algo grande”. El cronograma del ecuatoriano no dará tregua, ya que este sábado conocerá al “Muñeco” y a sus nuevos compañeros antes de sumarse a la delegación que viajará a Rosario para enfrentar el domingo a Rosario Central por el torneo local.

Según informaron fuentes del club, el acuerdo contempla una cesión sin cargo hasta final de año, aunque incluye una cláusula que permitirá al Chelsea repescar al jugador tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como otra que habilitaría la extensión del préstamo por seis meses más. Esta llegada busca reactivar la carrera del joven, quien tras disputar 21 encuentros en el Estrasburgo, perdió protagonismo en los últimos dos meses quedando relegado al banco de suplentes.

A pesar de su corta edad, Páez ya es un nombre consagrado en el continente; campeón de la Recopa Sudamericana 2023 con Independiente del Valle, es internacional absoluto desde los 16 años y fue pieza clave para que Ecuador clasificara al Mundial 2026 como escolta de la Argentina de Messi. Su fichaje se suma a las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, reforzando un plantel que apunta a la Copa Sudamericana. En el esquema táctico de Gallardo, el ecuatoriano probablemente alternará en el rol de creativo con el colombiano ‘Juanfer’ Quintero, quien ha iniciado la temporada en un nivel altísimo con dos goles y una asistencia en sus primeras presentaciones.

