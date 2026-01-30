Se viene el duelo Romero-Salcedo en el Boca-Newell’s

El ofensivo paraguayo Ángel Romero y el mediocampista argentino Santiago Ascacibar, los dos flamantes refuerzos del club Xeneize en este 2026, fueron confirmados este viernes en el equipo titular de Boca por el entrenador Claudio Úbeda.

De esta manera, habrá un duelo especial entre paraguayos en el encuentro que se disputará el domingo en el estadio La Bombonera (19:15, por ESPN). En Ñulls juega de titular el zaguero paraguayo Saúl Salcedo y que tendrá la misión de evitar que el debut de Romero sea con gol.

El Xeneize llega al compromiso después de perder por un marcador de 1-2 a manos de Estudiantes de La Plata. Por su parte, la Lepra, igualó por 1-1 frente a Independiente de Avellaneda, equipo para el que anotó el paraguayo Gabriel Ávalos.

Otro encuentro destacado del tercer capítulo del Apertura argentino es el que protagonizarán el River Plate del paraguayo Matías Galarza y el Rosario Central de Ángel Di María.

* Programa de la 3ª jornada: Sábado: 17:30 San Lorenzo - Central Córdoba (TyC Sports); 19:45 Independiente-Vélez; 22:00 Atl. Tucumán-Huracán; 22:00 Talleres-Platense (TyC).

Domingo: 17:00 Barracas Central-Riestra (TyC); 19:15 Boca - Newell’s (ESPN); 21:30 Rosario Central-River (ESPN).

Lunes: 17:30 Gimnasia LP - Aldosivi (TyC); 17:30 Defensa - Estudiantes LP; 19:45 Tigre - Racing (TyC); 22:00 Argentinos Jrs - Belgrano; 22:00 Unión - Gimnasia Mendoza (TyC).

Martes: 19:00 Banfield - Estudiantes RC (TyC); 21:15 Instituto - Lanús (TyC; 21:15 Ind. Rivadavia - Sarmiento.

* Posiciones: Grupo A: Lanús 6 puntos, Vélez 6, Estudiantes LP 4, Platense 4, Defensa 4, San Lorenzo 3, Talleres 3, Boca 3, Gimnasia Mendoza 3, Independiente 2, Newell’s 1, Unión 1, Central Córdoba 1, Instituto 0, Riestra 0.

Grupo B: River 6 puntos, Ind. Rivadavia 6, Tigre 4, Belgrano 4, Argentinos 4, Rosario Central 3, Sarmiento 3, Gimnasia LP 3, Aldosivi 2, Huracán 1, Atl. Tucumán 1, Banfield 1, Barracas 1, Estudiantes (RC) 1, Racing 0