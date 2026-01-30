El Playoff de la Champions

Esa derrota 4-2 en Lisboa impidió al Madrid clasificarse directamente a octavos y le obligó a jugar este playoff, que el Benfica alcanzó de manera apoteósica gracias a un tanto del arquero Anatoliy Trubin en el 90+8, que permitió a las Águilas subir por la diferencia de goles del 25º al 24º lugar en la clasificación y evitar la eliminación.

El sorteo del máximo torneo continental efectuado ayer en Nyon (Suiza) deparó esos dos atractivos pulsos en busca de una plaza en octavos de final, además de otros seis, entre los que destaca el cruce entre el vigente subcampeón, el Inter de Milán italiano, y el Bodo/Glimt, una formación noruega situada al norte del Círculo Polar Ártico.

Los otros duelos serán Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus, Brujas-Atlético de Madrid, Borussia Dortmund-Atalanta y Olympiacos-Bayer Leverkusen.

Programa de los partidos de ida:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-Martes 17 de febrero:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

14:45 Galatasaray - Juventus.

17:00 Mónaco - Paris Saint-Germain.

17:00 Borussia Dortmund - Atalanta.

17:00 Benfica - Real Madrid.

-Miércoles 18 de febrero:

14:45 Qarabag - Newcastle United.

17:00 Club Brujas - Atlético de Madrid.

17:00 Bodø/Glimt - Inter de Milán.

17:00 Olympiacos - Bayer Leverkusen.

Revancha: 24/25 de febrero.

* Los 8 ganadores del playoff se unirán en octavos a los ocho primeros clasificados de la recién terminada fase regular, que obtuvieron boleto automático para la siguiente etapa sin tener que jugar el playoff.

* Los 8 que ya esperan en octavos: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Posibles duelos en octavos

El sorteo del viernes estableció un cuadro de la competición a modo de torneo de tenis y se sabe ya que, en caso de ganar, el París Saint-Germain tendrá unos octavos explosivos, contra el Barcelona de Lamine Yamal o el Chelsea, su verdugo en la final del Mundial de Clubes del año pasado.

La otra alternativa de adversario de octavos para Barça y Chelsea sería menos exigente, el ganador del duelo entre Newcastle y Qarabag.

Por su parte, si el Real Madrid supera al Benfica se vería en octavos con el Manchester City o con otro equipo lisboeta, el Sporting (ver infografía).