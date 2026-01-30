Fútbol Internacional
30 de enero de 2026

El rayista Ratiu apunta al derbi frente al Real Madrid

Madrid, 30 ene (EFE).- El lateral derecho rumano Andrei Ratiu se reincorporó este viernes a los entrenamientos del Rayo Vallecano tras superar una lesión en el sóleo y apunta al partido del domingo frente al Real Madrid, vital para alejarse del descenso de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE

Ratiu sufrió una lesión en el sóleo durante el partido contra el Mallorca el pasado 11 de enero y el tiempo estimado de baja oscilaba entre las dos y las tres semanas. En esos plazos se encuentra el rumano, que completó la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros y también junto a Iván Balliu, el otro lateral derecho de la plantilla y que también se encontraba lesionado.

El derbi es clave para el Rayo, que sólo ha logrado una victoria en las últimas once jornadas ligueras, resumidas en ocho puntos de 33 posibles, y se ha situado sólo un punto por encima del descenso.

El Rayo Vallecano necesita una reacción y la necesita de forma inmediata. Intentará que sea en el Santiago Bernabéu, dónde sólo ha ganado en una de sus veintidós visitas ligueras, el 21 de enero de 1996. Desde entonces quince partidos con trece derrotas y dos empates, el último a cero el 5 de noviembre de 2023.