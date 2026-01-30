El rayista Ratiu apunta al derbi frente al Real Madrid

Ratiu sufrió una lesión en el sóleo durante el partido contra el Mallorca el pasado 11 de enero y el tiempo estimado de baja oscilaba entre las dos y las tres semanas. En esos plazos se encuentra el rumano, que completó la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros y también junto a Iván Balliu, el otro lateral derecho de la plantilla y que también se encontraba lesionado.

El derbi es clave para el Rayo, que sólo ha logrado una victoria en las últimas once jornadas ligueras, resumidas en ocho puntos de 33 posibles, y se ha situado sólo un punto por encima del descenso.

El Rayo Vallecano necesita una reacción y la necesita de forma inmediata. Intentará que sea en el Santiago Bernabéu, dónde sólo ha ganado en una de sus veintidós visitas ligueras, el 21 de enero de 1996. Desde entonces quince partidos con trece derrotas y dos empates, el último a cero el 5 de noviembre de 2023.