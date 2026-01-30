Fermín amplía su contrato con el Barça hasta 2031

De esta manera, la entidad azulgrana, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blinda a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.

Desde su debut con el primer equipo en agosto de 2023 bajo las órdenes de Xavi Hernández, el jugador andaluz ha disputado un total de 113 partidos en los que ha marcado 29 goles y ha repartido 19 asistencias.

Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar, en junio de 2024, con la selección española, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y eso que en agosto estuvo tentado de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, pero el centrocampista onubense decidió continuar en el Barcelona.

Finalmente, la dirección deportiva azulgrana ha premiado el notable rendimiento del canterano con una mejora de contrato para un futbolista cuyo camino hasta asentarse en la élite no fue fácil.

Fermín empezó a destacar en el Recreativo de Huelva antes de jugar en el Betis, club que dejó con quince años para hacer las maletas e instalarse en La Masia.

Sus inicios en las categorías inferiores del Barça no fueron sencillos. No se desarrolló físicamente como sus compañeros, le faltaba fuerza en el disparo y buscó mejorar otras habilidades. No fue titular ni en el infantil ni en el cadete, pero todo cambió cuando llegó al equipo juvenil. Y de ahí que le bautizaran como 'Fermín el pequeñín'.

Empezó entonces a crecer, en lo físico y en lo futbolístico. Fue el autor, por ejemplo, del gol que le dio el título de liga juvenil al Barcelona en la temporada 2021-22. Renovó dos años más y dio el salto al Barça Atlètic.

Para seguir creciendo, desde el club le propusieron salir cedido. Firmó por el Linares, equipo de la Primera RFEF, regresó a Andalucía y brilló. Fue máximo goleador con doce tantos, repartió cuatro asistencias y Xavi Hernández no se lo pensó.

Con 20 años, el entonces técnico del Barça lo rescató al intuir en aquel centrocampista a un jugador diferente. Le bastó verlo en un par de entrenamientos y, aunque no estaba en la lista para la gira estadounidense, decidió darle una oportunidad y lo subió al avión.

Ese día su carrera dio un giro inesperado que le ha llevado a convertirse es una pieza valiosa para el equipo de Hansi Flick.