La justicia abre la puerta para que el Getafe pueda inscribir sus fichajes de invierno

Según fuentes judiciales, el tribunal "ha suspendido los efectos de varias resoluciones dictadas por órganos de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que declaraban al club excedido en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva e impedían la inscripción de jugadores en el mercado invernal de la temporada 2025/2026".

La decisión judicial, motivada por el peligro "derivado del inminente cierre del mercado de fichajes el próximo 2 de febrero", suspende cautelarmente las resoluciones de LaLiga y de la RFEF impugnadas y ordena mantener abierta la ventana de inscripción para el equipo que preside Ángel Torres.

Sin embargo, no es una victoria completa para el Getafe. Como aclaran las fuentes judiciales, la resolución "no obliga a LaLiga a reconocer de forma automática el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores sin oír antes a los demandados".

Los problemas del Getafe se basan en los 20 millones de euros que el equipo azulón recibiría si Christantus Uche, cedido al Crystal Palace en el mercado veraniego, disputara diez partidos como titular. Esa operación, inicialmente, había permitido al Getafe disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores, pero la condición todavía no se ha cumplido.

Por esa razón, LaLiga recalculó el límite salarial del equipo del sur de Madrid, reduciéndolo de 51,9 millones a 34,8, cifra que implicaba un exceso de 17 millones y, por tanto, inhabilitaba al Getafe para inscribir nuevos jugadores.

LaLiga y la RFEF disponen ahora de veinte días hábiles para formular oposición a la medida cautelarísima, después de los cuales el juez resolverá si mantiene abierta la inscripción de jugadores o la cierra definitivamente.

El Getafe, durante el mercado de invierno, cerró cuatro fichajes: Martín Satriano, Sebastián Boselli, Zaid Romero y Luis Vázquez.