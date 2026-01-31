1-1. Nuevo entrenador y misma frustración en el Atlético

El conjunto madrileño, con su quinto puesto cada vez más en peligro, se queda a nueve puntos de la tercera posición de la Real Sociedad, que marca la zona de la Liga de Campeones, con el equipo donostiarra con un encuentro pendiente, este domingo ante el Costa Adeje Tenerife, cuarto en la tabla. Es otra ocasión desaprovechada del Atleti.

Cambiado el sistema, apenas los nombres del once con Luany, por ejemplo, con mucho más recorrido y responsabilidad defensiva por la banda, como carrilera junto a tres centrales, la nueva etapa del conjunto rojiblanco comenzó con una ventaja rápida, en los primeros minutos, con el gol de Jensen tras un rebote en el larguero a un buen tiro de Amaiur.

La primera ocasión abrió el marcador para el Atlético, que, sin embargo, aún debe pulir varios mecanismos. Un error en la salida de balón promovió el 1-1 del Granada sobrepasada la media hora, cuando Laura Pérez recuperó el balón en tres cuartos de campo, avanzó en su conducción, dividió a la defensa y divisó el desmarque de Andrea Gómez, que culminó el empate ante Lola Gallardo.

La segunda parte intensificó el dominio y las ocasiones del Atlético ante un oponente replegado en su terreno, pero entonces entraron en juego los postes. El primero fue de Amaiur en una volea acrobática, al inicio de la segunda mitad. El segundo fue de la debutante Kathrine Kuhl, fichada esta semana y en el campo desde antes de la hora de encuentro, en lugar de Julia Bartel. Faltó pegada en ataque.

1 - Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren Leal, Menayo (Xenia, m. 82) Luany, Fiamma, Boe Risa (Natalia, m. 82), Júlia Bartel (Kathrine Kuhl, m. 59), Medina; Jensen (Chinchilla, m. 82) y Amaiur (Sheila Guijarro, m. 74).

1 - Granada: Laura Sánchez; Blanca, Jujuba, Alba Pérez, Clara; Ariadna Mingueza (Miku, m. 87), Leles; Laura Pérez, Lauri; Keefe (Succes, m. 85) y Andrea Gómez.

Goles: 1-0, m. 12: Jensen. 1-1, m. 33: Andrea Gómez.

Árbitra: Ylenia Sánchez (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a las visitantes Lauri (m. 23), Jujuba (m. 27) y Leles (m. 44).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ante 1.186 espectadores.