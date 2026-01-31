2-2. Greenwood no fue suficiente: el Marsella se hunde al final y se deja media Liga

El equipo de Roberto De Zerbi sufrió un varapalo inesperado que podría confirmarle como un descarte definitivo en la pelea por el título. Si el PSG gana su encuentro este domingo, terminará la jornada a nueve puntos de la cabeza. La falta de contundencia en el último tramo sentenció al Marsella.

Y eso que comenzó muy bien el choque, bajo el influjo de Greenwood, que con un gol y una asistencia a Pierre-Emerick Aubameyang parecía impulsar a su equipo hacia una victoria clave en sus intereses para mantenerse como candidato.

Greenwood, suplente la pasada jornada para estar fresco en el último choque de la primera fase de la Liga de Campeones (perdió 3-0 ante el Club Brujas), volvió al once titular en Liga para erigirse como el jugador más desequilibrante del encuentro.

El exjugador del Getafe desniveló en la primera parte un choque plano pero controlado por el Marsella, que aunque era el claro dominador, no era capaz de desequilibrar la balanza en el último tercio del campo.

Entonces, casi a los veinte minutos, apareció Greenwood para rematar la faena. El hábil extremo del Marsella irrumpió por el costado izquierdo y regateó a Mamadou Mbow, que tocó claramente el balón con una mano. El VAR avisó al árbitro Jérémie Pignard, que, tras ver las imágenes en la pantalla, pitó un penalti que transformó el mismo Greenwood para subir el 0-1 al marcador.

No hubo más historias en la primera parte. Una acción aislada de Greenwood bastó. Marcó su tanto número trece en la Ligue 1 para asentarse en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores; y se dejó para la segunda parte otra acción con la que el cuadro de Roberto De Zerbi aumentó su ventaja.

Aubameyang fue el beneficiado, aunque Pierre-Emile Hojgberj se apuntó el mérito de robar el balón en el centro del campo. El danés cedió la pelota a Greenwood, que desde la banda derecha asistió a Aubameyang. El atacante gabonés, a puerta vacía, hizo el 0-2 y el Marsella tomó una ventaja que parecía definitiva.

Pudo ser más amplia, pero el poste rescató al París FC. Fue Leonardo Balerdi, con un remate de cabeza, quien chocó con la madera de la portería defendida por Kevin Trapp, que se salvó del tercero para que su equipo adquiriera una vida extra.

Sobre todo, porque poco después, Nanitamo Ikoné, recortó distancias, en el minuto 82, con un cabezazo desde el punto de penalti sin oposición de ningún tipo. Totalmente solo, aprovechó un centro de Adama Camara para meter presión al Marsella.

Nervioso por el gol, cuando tenía los tres puntos amarrados, el Marsella se vino abajo en los últimos instantes. Y fue Gerónimo Rulli, con una salida descontrolada, quien cavó la tumba de su equipo. En vez de a la pelota, golpeó con los puños la cabeza de Nyasha Munetsi y el árbitro decretó un penalti que no falló Ilan Kebbal.

En apenas ocho minutos, el Marsella perdió dos puntos de oro. El empuje de Greenwood no fue suficiente y se colocó a una distancia más que respetable del líder, el Lens, del que le separan siete unidades. Si el PSG gana su partido Estrasburgo, el primer puesto estará a una distancia de nueve, seguramente irrecuperable.