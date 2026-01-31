Bryan Zaragoza, fuera de la convocatoria ante su posible salida al AS Roma

El club gallego, al que llegó cedido el pasado verano desde el Bayer Múnich, ha recibido una oferta del AS Roma para hacerse con los servicios del internacional español, que ya ha dado su visto bueno a la operación, cifrada en unos 3 millones de euros.

“Hay un proceso abierto sobre su futuro y he considerado que no está preparado para venir a este partido a nivel mental. Es todo muy reciente, es un proceso que está abierto y veremos qué pasa. Ha sido una situación de última hora para todos, incluso para él”, manifestó Giráldez en rueda de prensa.

Bryan Zaragoza no ha cumplido las expectativas que había generado su fichaje. Hasta el momento, ha disputado 26 encuentros con la camiseta celeste, en los que firmó dos goles.