El delantero Cyril Ngonge llega cedido al Espanyol hasta el final de temporada

Ngonge es internacional con Bélgica a sus 25 años. Tras iniciar su carrera en su país, firmó por el Verona, de la Serie A, en la temporada 22-23. Con once goles y tres asistencias ese curso, y hasta el mercado de invierno de la 23-24, el Nápoles optó por su fichaje.

En esta última campaña, el delantero ha jugado cedido en el Turín y, hasta este mes de enero, el nuevo futbolista del Espanyol ha firmado una diana y dos asistencias entre la Serie A y la Copa de Italia.

Ngonge, que presenció en la grada del RCDE Stadium la última derrota contra el Alavés (1-2), llega al Espanyol para reforzar la parcela ofensiva tras la lesión del capitán Javi Puado, que sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.