La diputada colorada Johana Vega mediante un mensaje de texto reclamó al contralor general Camilo Benítez por una entrevista que dio a ABC realizada el día de ayer, en donde explicaba las diferencias entre el estudio de correspondencia que hizo la Contraloría a Santiago Peña Peña y a Eddie Jara. Ese reclamo supuestamente desencadenó en una llamada de Benítez.

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“Esto es falso de toda falsedad. Qué triste, cómo las mentiras se puede llegar a instalar, pero por poco tiempo”, dice parte del mensaje remitido por Johana Vega al número telefónico privado de Camilo Benítez.

“Señor contralor de la República del Paraguay, la verdad saldrá a la luz. Dios es el que tiene la última palabra siempre”, culmina Vega. Aquí el mensaje.

Luego se observa que Camilo Benítez, dos minutos después, le hace una llamada, que la diputada no atendió, sin embargo Camilo Benítez insistió con una segunda llamada que finalmente duró siete minutos.

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La diputada Vega indicó que Camilo Benítez la insultó, la amedrentó a ella y a su familia por lo cual dijo que teme por su vida. Agregó que grabó parte de la conversación y que tras asesorarse con un abogado la hará publico en la sesión de Diputados el próximo martes.

“Yo temo por mi vida, por eso hago público. Si me llega a pasar algo a mí o a mi familia le hago responsable a Camilo Benítez. Este señor es peligroso por eso grabé la conversación”, dijo Vega.

Juicio político para el contralor

La diputada Johana Vega pidió al presidente Pedro Alliana y al presidente del Partido Colorado Horacio Cartes a dejar de apañar a personas que hacen daño a la sociedad.

“Presidente, te pido que tomes cartas en el asunto; señor presidente del partido, nuestro partido no puede seguir apañando a esta clase de bandidos. Les pido que le suelten la mano y que acompañen el juicio político”, pidió Vega.