El Getafe cede a Neyou al Al-Okhdood saudí hasta final de temporada

Neyou, fichado el pasado verano por el Getafe procedente del Leganés, apenas ha disfrutado de minutos a las órdenes de José Bordalás. Sólo ha sido titular en tres ocasiones y siempre en partidos de Copa del Rey y en total acumula 279 minutos repartidos en ocho partidos oficiales.

El pivote camerunés, de 29 años, tiene contrato con el Getafe hasta junio de 2028 y el que ha sido hasta ahora su entrenador ha preferido a otros jugadores como el uruguayo Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín o Javi Muñoz para ocupar su hueco en el centro del campo.

Neyou probará suerte en el fútbol árabe en un equipo que dirige el rumano Marius Sumudica y que ocupa la penúltima posición en puestos de descenso a tres puntos de la salvación.