Guadalajara se afianza como líder en México

El equipo dirigido por el entrenador Gabriel Milito suma 12 puntos y San Luis quedó estacionado en el noveno puesto con 4 puntos.
Los tantos del Guadalajara fueron de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González. El italiano Joao Pedro firmó un doblete.
El visitante dominó el primer tiempo. Capitalizó su superioridad al minuto 31, en una pared que Roberto Alvarado devolvió a Ledezma que remató a las manos de Andrés Sánchez, quien falló en la atajada y dejó filtrar el balón a la red para el 0-1.
San Luis reaccionó dos minutos después con un penalti ejecutado por Joao Pedro en el minuto 35.
El visitante inclinó la balanza a la salida de un córner que capitalizó de cabeza Daniel Aguirre para el 1-2 en tiempo agregado.
San Luis sorprendió a Guadalajara en la primera jugada del segundo lapso. El brasileño Robson Alves centró desde la derecha a la entrada de Pedro, quien firmó el 2-2.
Guadalajara selló la victoria con otro cabezazo, esta vez de Armando González.
El telón de la cuarta fecha caerá este domingo con el partido entre Querétaro y el Pachuca.