Laporta celebra que la jueza impida que el R.Madrid acceda a informes económicos del Barça

"El Barça nunca ha alterado la competición intentando obtener favoritismos o ventajas arbitrales. Me alegro de que la jueza le haya dado con la puerta en las narices al Real Madrid y le haya dicho que para obtener información del Barça ese no es el sistema", ha asegurado Laporta en declaraciones a los periodistas antes de comer con la directiva del Elche, rival del primer equipo azulgrana este sábado.

El club madrileño había solicitado el acceso a toda esa documentación al estar personado como acusación particular en la causa que investiga un presunto delito de corrupción deportiva por los pagos millonarios, entre 2001 y 2018, del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por supuestos informes arbitrales.

Pero finalmente la jueza Alejandra Gil Lima dio la razón a uno de los investigados, el expresidente de la entidad Josep María Bartomeu, que en un escrito se opuso a que el juzgado entregara al conjunto blanco la información solicitada al "carecer de legitimación procesal".

En este sentido, Laporta ha asegurado que el club blanco "utiliza este procedimiento para intentar obtener información del Barça, una información que afecta la esfera confidencial y estratégica" de la entidad catalana.

"Estaba fuera de lugar la petición que hacían y así lo ha estimado la jueza. Ellos están en este procedimiento para intentar mantener una argumentación que saben que es absolutamente incierta, no tienen ninguna base y lo hacen para mantener el discurso que tienen en su televisión, cuando saben que no es cierto", ha añadido.

Con todo, Laporta espera que el procedimiento del 'caso Negreira' se archive, ya que el Barça "nunca ha alterado la competición" para "obtener favoritismos o ventajas arbitrales", ha dicho.