Maignan renueva con el Milan hasta 2031

"El AC Milan se complace en anunciar la renovación del contrato de Mike Maignan hasta el 30 de junio de 2031", comunicó el club italiano en un comunicado oficial.

La renovación de Maignan llega en un momento clave de la temporada en la que el meta está siendo el mejor jugador de los 'rossoneri', que optan a volver a la Liga de Campeones y se presentan como la máxima competencia del Inter en la pelea por el 'Scudetto'.

La pasada campaña el Milán intentó renovar a su portero, pero con el paso de los meses la relación entre las partes se enfrió. Las llegadas de Massimiliano Allegri como técnico y del albanés Igli Tare como director deportivo reactivaron las negociaciones hasta concretar el acuerdo.

Maignan llegó al Milan en verano de 2021 y ahora es el capitán y una figura clave del equipo, además de ser un fijo de la selección francesa.

Ha disputado 188 partidos con el Milan, con el que levantó el Scudetto en 2022 y la Supercopa Italiana en 2024. Fue, además, nombrado mejor portero de la Serie A de la temporada 2021/22.