Sorloth, sin fracturas ni hematomas craneales, regresa a Madrid con el equipo

Sorloth fue retirado en camilla y trasladado a un hospital valenciano tras un golpe cabeza con cabeza con el argentino Matías Moreno en la primera parte del partido Levante-Atlético de Madrid (0-0).

El noruego se sometió a diversas pruebas, que "descartan fracturas y hematomas craneales". "El delantero noruego sufrió un traumatismo durante el partido, que le provocó una herida incisocontusa en la región frontoparietal izquierda", señala el club.

"Sorloth regresa con la expedición rojiblanca a Madrid y queda pendiente de evolución", agrega el Atlético de Madrid.

En el minuto 24, Sorloth saltó en el área de su equipo para despejar de cabeza un balón botado tras un saque de esquina, y en el intento su golpeó con fuerza la testa de Moreno, que buscaba el remate a puerta.

Tras ser atendido en el césped, el noruego tuvo que ser retirado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza.

El central argentino pasará la noche en un centro hospitalario, aunque fuentes del club trasladaron que el jugador se encuentra bien. Esas mismas fuentes explican que está previsto hacerle una nueva prueba este domingo por la mañana antes de darle el alta y que se pueda trasladar a su domicilio.