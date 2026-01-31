Valverde ve a la Real de Matarazzo "con los rasgos de identidad de siempre"

"Supongo que con el tiempo se verá más la mano del entrenador y lo que propone, pero se ve a una Real con la misma presión de siempre. También están peleando con nosotros y es un partido en el que todo está igualado por la intensidad que le ponemos", explicó el técnico en la rueda de prensa previa.

Valverde tiene claro que en estos encuentros de rivalidad, "y más con la Real", si "no estás fuertes en los duelos no hay mucho que hacer" y por eso es imprescindible "ir a jugártelo todo" en cada acción sobre todo en la situación en la que se encuentran ambos equipos.

"Nosotros estamos en una espiral que queremos cambiar y ellos la quieren mantener", añadió el técnico del equipo rojiblanco para quien es también imprescindible "ser más certeros" tanto en el área propia como en la rival para resolver "un índice de acciones atacantes igual no tan alto como el año pasado, pero sí de los más altos de la liga".

"Siempre el resultado es lo más importante porque lo blanquea todo, pero el resultado generalmente es el juego. Y en el juego entran muchas cosas. Entra saber competir en momentos determinados, entender lo que requiere el partido, saber jugar con ventaja, con desventaja... Eso es el juego. No solo hacer una pared y meterla por la escuadra", reflexionó.

Por otro lado, cuestionado sobre el las críticas recibidas por la trayectoria liguera Valverde entiende que "cuando las cosas van bien es fácil estar unidos", si bien cree que en el Athletic "no es tan difícil estar unidos".

"Cuando no ganas siempre hay más lío. De lo que se trata siempre es de juntarte para poder llevarlo a cabo y los que lo tenemos que llevar a cabo somos los que estamos aquí dentro. Sobre todo los jugadores. Que el ambiente se pueda enrarecer va a depender de los resultados y de nuestra disposición en lo que hacemos", dijo.

Por último, sobre el estado físico de los jugadores avanzó que aún "es un poco pronto" para la vuelta a la convocatoria de Aymeric Laporte y que esperará a la última sesión para tomar una decisión sobre Nico Williams y Dani Vivian.

Asimismo, en el caso de Maroan Sannadi, operado del menisco de la rodilla derecha el 3 de noviembre, avanzó que preveían una baja de "unos cuatro meses" por lo que al menos no volverá a estar disponible hasta el mes de marzo.