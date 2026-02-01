0-0. El Benfica no encuentra gol y empata frente al Tondela

A pesar de las oportunidades que tuvieron en el estadio del Tondela y de su superioridad en el campo, los encarnados no lograron acertar e imponerse en el marcador. De hecho, el Benfica acumuló un total de 13 córners que no supieron encajar.

Mourinho siguió sin poder contar en el terreno de juego con el colombiano Richard Ríos, uno de los fichajes de la temporada, quien se recupera de una lesión.

Las 'águilas' llegaban a esta jornada tras imponerse al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El miércoles, un gol del portero Trubin en el último suspiro selló el marcador 4-2 a favor del Benfica contra el Real y clasificó a los de Mourinho para los 'play off' de 'Champions', donde el sorteo dictó que se reencontrarán con el conjunto madridista.

Las 'águilas' son terceras y están a nueve puntos del líder Oporto, que todavía no ha disputado su encuentro relativo a esta jornada. El segundo puesto lo ocupa el Sporting, que acumula 51 puntos tras su victoria de este domingo 2-1 contra el Nacional.