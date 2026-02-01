0-1. El Aston Villa se aparta de la carrera por el título

Los de Unai Emery, que tuvieron ocasiones de sobra por medio del recién fichaje Tammy Abraham en la primera parte, se toparon con la expulsión de Kevin Schade a los 42 minutos por darle una patada sin el balón en juego a Matt Cash.

El alemán y el polaco se engancharon al caer ambos al suelo y Schade le soltó una patada intencionada que vio el árbitro y transformó en una tarjeta roja.

Pese al golpe de quedarse con unos menos, a los tres minutos de esa jugada, Dango Ouattara hizo el 0-1 en un contraataque en el que su primer disparo lo tapó el cuerpo de Pau Torres. El despeje del español cayó en los pies de Ouattara otra vez y el de Burkina Faso colocó la pelota en la escuadra.

Al Villa se le abrió el escenario de necesitar remontar el 0-1 con un jugador más y toda la segunda parte por delante. Esta montaña pareció hacerse más pequeña a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Tammy Abraham remachó un mal despeje de Caoimhin Kelleher a disparo de Jadon Sancho, pero el VAR entró en juego para revisar una posible salida de la pelota por la banda.

En el inicio de la jugada, Leon Bailey se resbaló intentado sacar la pelota jugada desde su propio córner y la tecnología detectó que el balón llegó a cruzar la línea de banda, por lo que el gol de Abraham en su debut no subió al marcador.

Pese al continuo asedio en la segunda mitad, el Villa no consiguió ni siquiera el empate y se descuelga de la pelea por el título. El Arsenal, que derrotó al Leeds United, le aventaja ya en siete puntos, mientras que el City puede despegarse con tres puntos de ventaja si vence este domingo al Tottenham Hotspur.