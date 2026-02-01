10 datos de la jornada 22

El Barcelona registró 30 remates, según las estadísticas oficiales del partido de LaLiga EA Sports, para marcar tres goles en su victoria por 1-3 contra el Elche en el estadio Martínez Valero que lo mantiene como líder de la clasificación, un punto por delante del Real Madrid y con diez de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que es tercero.

Desde el pasado 4 de octubre, con un ‘doblete’ al Villarreal, Vinicius Júnior no había vuelto a marcar ningún gol en LaLiga EA Sports, durante un recorrido de trece jornadas con el que terminó este domingo al abrir la victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano, resuelta a última hora de penalti por Kylian Mbappé (2-1). Es segundo en la clasificación.

El quinto empate en once salidas de esta Liga del Atlético de Madrid, con tres victorias y otros tantos empates -el más reciente este sábado con el Levante en Valencia (0-0)-, agravó la situación del equipo rojiblanco, que ya ha perdido 19 puntos como visitante. Solo sumó 14 de 33.

El Athletic Club logró empatar a última hora el derbi ante la Real Sociedad, por medio de Íñigo Ruiz de Galarreta, pero sigue en su dinámica negativa, con seis jornadas sin ganar, en los que tan solo ha sumado dos de los 18 puntos.

Pese a su empate por 2-2 ante Osasuna, cuando niveló un 2-1 en contra, el Villarreal solo ha sumado uno de los últimos nueve puntos en las tres jornadas más recientes de LaLiga EA Sports. En las dos anteriores fue derrotado por 2-0 por el Betis y por 0-2 con el Real Madrid.

Pablo Fornals definió la victoria del Betis contra el Valencia, este domingo en La Cartuja con el 2-1 en el minuto 88, como antes había marcado en cada uno de los tres triunfos más recientes de su equipo en LaLiga EA Sports: el 2-0 al Villarreal, el 4-0 al Getafe y el 0-2 al Sevilla, con la aportación de un tanto en cada de esos duelos.

Ganador de las últimas dos jornadas, en su mejor racha en ese sentido de la temporada, el Valencia volvió a caer derrotado en su visita al Betis. No consigue tres triunfos seguidos en LaLiga EA Sports desde abril de 2025.

Aspirante europeo a finales de 2025, incluso con presión sobre las posiciones de la Liga de Campeones, el Espanyol se ha caído en las últimas cinco jornadas, todas sin victoria, con cuatro derrotas y las tres últimas consecutivas, tras ceder este viernes en su campo contra el Alavés, que se impuso por 1-2 con los goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé.

El Getafe empató sin goles con el Celta y agrandó a ocho el número de jornadas sin ganar en LaLiga EA Sports, con un balance de tres de los últimos 24 puntos, pero todavía fuera de las posiciones de descenso. Ha ganado uno de sus últimos once duelos en esta competición, con el 1-0 al Elche del pasado 28 de noviembre, Ahora enlaza dos igualadas.

La victoria del Oviedo, por 1-0 ante el Girona, rompió con 14 jornadas sin ganar del conjunto asturiano, reactivado con la llegada de Guillermo Almada. Con su nuevo técnico, el equipo ha perdido solo dos de sus seis choques ligueros, con tres empates y el citado triunfo. No vencía desde el 1-2 al Valencia del 30 de septiembre pasado.