Almeyda destaca que "La Liga es pareja", lo que "la hace atractiva" y también "sofocante"

Almeyda, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento desarrollado en la ciudad deportiva, celebró que ha "podido trabajar con más tranquilidad" esta semana "gracias a la victoria" lograda hace dos sábados ante el Athletic (2-1), y confesó que no se fija aún en la clasificación porque, "mientras dependas de ti mismo, desviar el pensamiento hacia lo que hacen otros es un error".

El técnico bonaerense anunció que el delantero francés Neal Maupay, que se incorporó el miércoles como cedido procedente del Olympique de Marsella, será convocado para el partido de Mallorca porque ha "hablado con gente del club en el que estaba y también con él y todo está todo bien".

También se refirió a su compatriota Tanguy Nianzou y otro central, César Azpilicueta, que "vienen bien en sus procesos de rehabilitación" tras ser baja por lesión en las últimas semanas, "pero hay que decidir todavía" sobre su participación en el partido del lunes.

Matías Almeyda advirtió que, frente a un rival directo, "un empate puede no sea nada para algunos", mientras que "para otros es oro". "Eso depende de la situación", pero él pidió ser "conscientes de que empatar significa sumar puntos", algo que le ha "costado mucho hacer seguido" a su equipo durante la primera vuelta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A dos días de cerrarse el mercado invernal, el técnico sevillista recordó que no ha "hablado nunca de nombres ni de refuerzos" porque tiene "plena confianza en el grupo que está formado", ya que su política es apoyar a los jugadores que tiene "a muerte".

"Están luchando y en estos últimos partidos se ha puesto en práctica el lema del 'Sevilla nunca se rinde'", subrayó el argentino.

"Lo mío es mucha pasión y respeto por esta institución. Cuando me dieron la posibilidad de venir, me motivaba este escudo y la historia de este club. Si es por mí, me quedaría para siempre, pero los tiempos no dependen del entrenador", señaló sobre la posibilidad de prolongar su estancia en el Sevilla.