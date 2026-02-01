Ángel Romero, debut victorioso con Boca Juniors

En el juego donde debutaron Santiago Ascacíbar (titular) y Ángel Romero (suplente), el Xeneize logró imponerse gracias al golazo de Lautaro Blanco (40’) y el polémico penal que Leandro Paredes (56’) logró cambiar por gol para que el equipo de Claudio Úbeda sume su segundo triunfo.

Romero,que ingresó al inicio del segundo tiempo, fue decisivo para generar la falta del penal, en un forcejeo con el zaguero paraguayo Saúl Salcedo, que definió el triunfo ante Newell’s.

* Resultados: Barracas Central 1-Deportivo Riestra 1; Boca 2- Newell’s 0; Rosario Central-River. Sábado: San Lorenzo 1-Central Córdoba 0; Independiente 1- Vélez 1; Atl. Tucumán 1-Huracán 1; Talleres 1-Platense 2.

Lunes: 17:30 Gimnasia LP-Aldosivi (TyC); 17:30 Defensa-Estudiantes; 19:45 Tigre-Racing (TyC); 22:00 Argentinos- Belgrano; 22:00 Unión-Gimnasia Mendoza (TyC).

Martes: 19:00 Banfield-Estudiantes RC (TyC); 21:15 Instituto-Lanús (TyC; 21:15 Ind. Rivadavia-Sarmiento.

-Posiciones: Grupo A: Platense 7 puntos, Vélez 7, Lanús 6, Boca 6, San Lorenzo 6, Estudiantes LP 4 , Defensa 4, Independiente 3, Boca 3, Gimnasia de Mendoza 3, Talleres 3.

Grupo B: River 6, Ind. Rivadavia 6, Tigre 4, Belgrano 4, Argentinos 4, Rosario Central 3, Sarmiento 3, Gimnasia LP 3, Aldosivi 2, Huracán 2, Tucumán 2.

* Los paraguayos:

Fueron titulares Orlando Gill (San Lorenzo), Ronaldo Martínez (Talleres), Gabriel Ávalos (Independiente), Saúl Salcedo (Newell’s).

Ingresaron, Ángel Romero (Boca, a los 46’) Javier Domínguez (At. Tucumán, a los 46’). Entre los suplentes, Clever Ferreira (At. Tucumán).