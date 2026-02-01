Fútbol Internacional
Arbeloa sienta a Carreras y apuesta por Camavinga de lateral izquierdo

Madrid, 1 feb (EFE).- La entrada de Eduardo Camavinga por Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, es la única novedad de Álvaro Arbeloa en el once del Real Madrid para medirse al Rayo Vallecano en LaLiga, respecto al que inició ante el Benfica en LaLiga de Campeones, sin espacio aún para Dani Carvajal ni Rodrygo de inicio.

Apuesta Arbeloa por un centrocampista como Camavinga para jugar de lateral izquierdo por delante de los dos especialistas en la demarcación, Carreras y Fran García. La entrada del jugador francés es el único retoque del once que inició en Lisboa el pasado miércoles en la derrota europea que mandó al Real Madrid a la disputa de la repesca en la 'Champions' para acceder a octavos de final.

El Real Madrid inicia con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.