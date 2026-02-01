Arbeloa sienta a Carreras y apuesta por Camavinga de lateral izquierdo

Apuesta Arbeloa por un centrocampista como Camavinga para jugar de lateral izquierdo por delante de los dos especialistas en la demarcación, Carreras y Fran García. La entrada del jugador francés es el único retoque del once que inició en Lisboa el pasado miércoles en la derrota europea que mandó al Real Madrid a la disputa de la repesca en la 'Champions' para acceder a octavos de final.

El Real Madrid inicia con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.