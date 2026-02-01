Bryan Zaragoza viaja a Italia para cerrar su fichaje por el Roma

El internacional español, que este domingo ya no jugó con el equipo celeste en Getafe, llegará alrededor de la una de la madrugada a la capital de Italia, donde mañana por la mañana pasará el reconocimiento médico con el conjunto romano.

Bryan Zaragoza cierra su etapa en el Celta sin cumplir las expectativas que generó su fichaje, pese a que en las últimas semanas se había convertido en un habitual en las alineaciones de Claudio Giráldez. El extremo disputó 26 partidos con la camiseta celeste y marcó solo dos goles, uno de ellos de penalti.