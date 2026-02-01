Fútbol Internacional
01 de febrero de 2026 - 19:25

Bryan Zaragoza viaja a Italia para cerrar su fichaje por el Roma

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Vigo (España), 1 feb (EFE).- El extremo Bryan Zaragoza ha viajado esta noche a Italia para cerrar su fichaje por el AS Roma, que pagará algo más de dos millones de euros al Celta por el traspaso del futbolista, que jugaba en Balaídos cedido por el Bayer Múnich.

Por EFE

El internacional español, que este domingo ya no jugó con el equipo celeste en Getafe, llegará alrededor de la una de la madrugada a la capital de Italia, donde mañana por la mañana pasará el reconocimiento médico con el conjunto romano.

Bryan Zaragoza cierra su etapa en el Celta sin cumplir las expectativas que generó su fichaje, pese a que en las últimas semanas se había convertido en un habitual en las alineaciones de Claudio Giráldez. El extremo disputó 26 partidos con la camiseta celeste y marcó solo dos goles, uno de ellos de penalti.