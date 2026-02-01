El Betis ultima el fichaje de Álvaro Fidalgo, del Ámerica de México

Fidalgo, que cumplirá 29 años el próximo abril, y el Betis ya habrían acordado los términos del contrato que los unirá hasta junio de 2030, han informado a EFE fuentes cercanas a la operación.

El futbolista se formó en los escalafones inferiores del Real Madrid, para fichar después por clubes como el Rayo Majadahonda y el Castellón, antes de recalar en 2021 en el Club América, con cuya camiseta ha disputado 223 encuentros oficiales en los que ha marcado 22 goles y ha repartido 29 asistencias.

Álvaro Fidalgo ha sido uno de los principales artífices de los cinco títulos nacionales logrados por la entidad 'azulcrema' en las últimas campañas y se ha convertido en el gran ídolo de su afición, que lo conoce como "Maguito".